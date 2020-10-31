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Шоу-бизнес
Как живет звезда фильма

Как живет звезда фильма "Москва слезам не верит" после большой трагедии

Раиса Рязанова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com.
31 октября звезде фильма "Москва слезам не верит" исполняется 76 лет. Раиса Рязанова все еще много работает, часто соглашается на интервью, общается с поклонниками. Верные фанаты знают, какое горе выпало на долю их кумира.
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В январе 2020 года у артистки умер единственный сын Данила Перов. Звезда картины "Москва слезам не верит" души не чаяла в наследнике. Раиса Рязанова гордилась отпрыском, ведь он пошел по ее стопам, выбрав актерскую стезю. Перов окончил Школу-студию МХАТ и в 90-х попал в труппу "Содружества актеров Таганки". Данила снимался в нескольких популярных проектах.

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Личная жизнь звездного отпрыска также складывалась успешно. В 20 лет он нашел спутницу жизни. Рязанова сразу полюбила невестку. Актриса с радостью благословила отпрыска на брак. У звезды фильма "Москва слезам не верит" родился внук, которого назвали Андреем.

Много лет в семье Рязановой царила гармония. К сожалению, в ночь на 22-е января 2020 года сын Рязановой внезапно умер. Наследнику звезды было 51.

Данила Перов вел здоровый образ жизни, играл в футбол. У артиста была только одна вредная привычка – курение. Перов не бросал пагубное пристрастие, несмотря на астму, с которой мучился с ранних лет.

Даниле стало плохо дома. Рядом с артистом была его супруга. Женщина вызвала бригаду медиков, которая прибыла через семь минут. К сожалению, доктора оказались бессильны. Причина смерти – оторвавшийся тромб. По мистическому совпадению сын актрисы умер в 51, как и его отец, Юрий Перов.

Раиса Рязанова была вне себя от горя. Случившееся для знаменитости стало громом среди ясного неба, ведь Данила никогда не жаловался на здоровье. Размышляя, актриса пришла к выводу, что отпрыск скрывал от нее проблемы, чтобы лишний раз не тревожить.

От горестных мыслей звезду фильма "Москва слезам не верит" спасает работа, невестка и внук. Этим летом специалисты шоу "На дачу!" преобразили загородный участок Раисы Ивановны. Ранее благоустройством владения занимался сын Рязановой.

В студии шоу "Судьба человека" телеведущего Бориса Корчевникова Раиса Рязанова призналась, что страдает и еще не смирилась с потерей. Актриса надеется, что после первой годовщины смерти отпрыска боль отступит.

"От мыслей можно как-то отвлечься, а сердцу больнее: туда вошло, село и сидит",– сказала знаменитость. Рязанова добавила, что будет теперь жить за себя и за сына столько, насколько хватит ее сил.

Автор: 31 октября 2020, 12:28 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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