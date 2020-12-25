"Остались только ее грустные глаза": звезда фильма "Москва слезам не верит" изменилась до неузнаваемости

Еще совсем юной Вавилова сыграла в фильме Владимира Меньшова "Розыгрыш". Родители Натальи мечтали о ее дипломатическом будущем, а потому не могли спокойно воспринимать увлечение дочери. Позднее великий режиссер предложил ей сняться в "Москва слезам не верит", он не хотел видеть никого другого в роли Александры. На премьере кинокартины актриса встретилась со своим будущем супругом – режиссером Самвелом Гаспаровым. Наталье тогда только исполнилось 20 лет, ему было уже 40.
Многие были уверены: муж не хочет отпускать роскошную молодую девушку на съемки, боится ее потерять. Однако это не может быть правдой, так как последний фильм с участием актрисы вышел через десять лет после замужества.
Весной 2020 года режиссер умер. Наталья Вавилова сейчас живет в Москве одна. Близкие актрисы говорят, что она сильно изменилась. "Смерть Семы здорово подкосила Наташу, мы раньше общались благодаря ему, он был компанейским", – рассказал журналистам друг семьи.
Он сообщил, что общение с артисткой всегда давалось ему непросто, так как Наталья – человек "очень закрытый". "Не
думаю, что она страдает от одиночества. К тому же у нее много родни, они ее
поддерживают", – отметил он. "Внешне она, конечно, очень изменилась.
От прежней Наташи Вавиловой остались только ее большие грустные глаза", -
поделился впечатлением приятель актрисы.
Популярные темы форума
Россия
Дочь моя, благославляю тебя на брак
Кто такая Пусяша и чего она хочет?
Дом 2
За что можно любить Россию?
Иностранные выражения и поговорки
Встаёт на женских персонажей из мультиков
Внучка вышла замуж за деда
Конкурс на ядовитое колхозное остроумие
Цвет кожи