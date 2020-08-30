Селезнева предчувствовала смерть Андреева: Он лежал, тяжело дышал

Наталья Селезнева рассказала о последних днях Владимира Андреева. По словам актрисы, он чувствовал себя неважно.

75-летней звезде фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" Наталье Селезневой тяжело говорить, ведь из жизни ушел ее муж, друг, учитель... В прошлом году супруги отметили золотую свадьбу.

Актриса отметила, то за 50 лет совместной жизни ни разу не поругалась с Владимиром Алексеевичем. Это может показаться удивительным, считает Селезнева, ведь у них очень разные темпераменты.

Наталья Игоревна была всегда рядом с супругом, однако артист скончался не у нее на глазах. За день до его смерти актриса покинула дачу, уехала по делам в Москву. Утром Селезневой сообщили, что Андреев скончался.

"Я чувствовала, что что-то случится. Он лежал, тяжело дышал", – рассказала артистка.

Напомним, Владимир Алексеевич умер 29 августа. Причина смерти – микроинсульт. Последнее время актер страдал от ишемической болезни сердца.

Похоронят артиста на Троекуровском кладбище. Прощание пройдет, предположительно, 2 сентября в театре имени Ермоловой, президентом которого Андреев был последние восемь лет.

Ранее "Дни.ру" писали, как поклонники отреагировали на известие о смерти актера.