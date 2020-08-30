Народ шокирован подробностями кончины актера Владимира Андреева

Владимир Андреев скончался 29 августа. Эта новость повергла в шок поклонников, которые еще на этой неделе поздравляли артиста с 90-летием.

Как рассказала супруга Владимира Андреева Наталья Селезнева, в день рождения актер чувствовал себя неважно. Он страдал от ишемической болезни сердца. Однако никто не думал, что артист так скоро уйдет из жизни. Согласно заключению врачей, причиной смерти Владимира Алексеевича является микроинсульт.

Поклонники артиста оставляют в Сети слова соболезнования и вспоминают лучшие его роли. Фильмы "Сказка о царе Салтане" и "Битва в пути", в съемках которых принял участие Андреев, особенно любимы зрителями. "Очень жаль... Это была моя первая детская влюбленность. Он был, действительно, народным артистом", – пишет поклонница.

В 1980 году Владимир Алексеевич был удостоен Государственной премии РСФСР имени Станиславского, а через пять лет он заслуженно стал народным артистом СССР. "Очень хорошо играл и от души", "Артист с большой буквы. Жаль, что годы проходят так быстро" – горюют люди.

На протяжении всей жизни Андреев был актером и режиссером Московского драматического театра имени Ермоловой. Последние восемь лет он являлся его президентом. Именно там пройдет прощание с Владимиром Алексеевичем 2 сентября. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище.