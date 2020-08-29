Юлечка забрала: Андреева похоронят рядом с Началовой

Троекуровское кладбище, что на западе столицы, считается филиалом престижного Новодевичьего. Здесь хоронят знаменитых актеров, музыкантов, политиков, спортсменов. Именно тут 2 сентября успокоится и актер Владимир Андреев.

На этих 22-х гектарах когда-то находилось село Троекурово, а в шестидесятых годах прошлого века здесь появилось городское кладбище.



На Троекуровском нашли свое последнее пристанище многие артисты – Марина Голуб, Николай Караченцов, Александр Лазарев, Вера Глаголева. 20 августа в похоронном доме "Троекурово" прощались с исполнительницей хита "Ягода-малина" Валентиной Легкоступовой. А 21 марта 2019-го здесь похоронили певицу Юлию Началову.

По неофициальным данным за место тут необходимо заплатить несколько миллионов рублей. А после похорон тут Началовой стоимость и престиж погоста еще больше выросли. Ведь, как говорят служители кладбища, могила Началовой самая посещаемая сегодня.

Началову похоронили на 17-м участке новой части кладбища. Рядом – захоронения создателя НТВ Игоря Малашенко, корреспондента Первого канала Ильи Костина и убитого в США сноубордиста Дмитрия Кольцова. Теперь тут похоронят и Владимира Андреева.

Юлия Началова очень любила этого актера, обожала его фильмы и спектакли. Теперь они будут вместе...

Напомним, причиной смерти Андреева мог быть микроинсульт – у него была ишемическая болезнь сердца. 27 августа он отметил 90-летие, а через два дня его не стало.