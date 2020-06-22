Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова

22 июня 2020 года Светлана Крючкова отметила 70-летие. В связи с этим событием в октябре состоится творческий вечер артистки "Неугасаемое созвездие". В следующем году она появится на сцене МХАТ им. Горького, где пройдут спектакли Большого драматического театра им. Товстоногова.
Светлана Николаевна примет участие в постановках "Игрок" и "Вся жизнь впереди". Стоит отметить, что гастроли организовывает руководитель благотворительного фонда им. Олега Ефремова Анастасия Ефремова.
Кстати, Олег Николаевич раньше был наставником Крючковой. Артистка уже в студенческом возрасте играла в театре "Современник", который основал Ефремов. Однажды Олег Николаевич и Светлана Николаевна вместе принимали участие в постановке "Медная бабушка". Благодаря совместной деятельности, артистка очень сдружилась с Ефремовым.
Но в 1975 году Крючкова выходила замуж, поэтому ей пришлось уйти из театра. О своем решении она тогда сообщила Олегу Николаевичу. Их разговор состоялся по телефону.
"Он спросил: "Ну и за кого (выходишь замуж – Прим.ред.)?" Я ответила, что за Векслера. На некоторое время повисла пауза. "За Векслера? Выходи", – одобрил Ефремов", – вспомнила Светлана Николаевна.
Олег Николаевич был частым гостем у Крюковой. После смерти супруга артистка чувствовала поддержку от Ефремова. Он постоянно предлагал помощь. "Трогательные моменты сохранились у меня в памяти на всю жизнь. Я действительно очень любила Олега Николаевича", – призналась Светлана Николаевна.
Напомним, Светлана Крючкова была замужем трижды. Первым супругом артистки был поэт и актер Михаил Стародуб, вторым – кинооператор Юрий Векслер, от которого она родила сына Дмитрия. Третьим избранником оказался художник-декоратор Александр Молодцов. В этом браке у артистки также появился наследник – сын Александр.
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