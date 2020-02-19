Светлана Крючкова отметит 70-летний юбилей гастролями в Москве

В июне 2020 года впервые за 30 лет БДТ им. Товстоногова привезет в Москву спектакли с участием Светланой Крючковой. Петербургские постановки, в которых народная артистка исполняет главные роли, примет на свой сцене МХАТ им. Горького. Гастроли приурочены к 70-летнему юбилею актрисы.

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