"Ногами бил машины": Ширвиндт вспомнил жуткое поведение пьяного отца Ефремова

Отец Михаила Ефремова Олег Николаевич любил выпить, вспоминает Александр Ширвиндт в своей книге "Опережая некролог". Артисту часто приходилось ехать на помощь к пьяному Ефремову-старшему, потому что только его он слушался.
Например, когда Олег Николаевич напивался в театре "Современник", коллеги звонили Александру Анатольевичу и просили утихомирить разбушевавшегося артиста. А пока Ширвиндт был в пути, Ефремова держали несколько человек.
Олег Николаевич был против роскоши. Находясь в нетрезвом состоянии, Ефремов мог повредить чужие автомобили, которые тогда считались признаком благополучия. "В состоянии крайнего опьянения он ногами бил машины, стоявшие у театра", – рассказал Ширвиндт. Ефремов бил даже собственный автомобиль.
Напомним, что 8 июня 2020 года его сын Михаил Ефремов, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, устроил ДТП на Садовом кольце. Актер выехал на встречную полосу и врезался в небольшой грузовой автомобиль, водитель которого скончался от полученных травм спустя несколько часов.
На данный момент Михаил Олегович находится под домашним арестом, пока идет следствие. Рассматривать дело по существу в суде начнут в августе.
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