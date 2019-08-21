Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Александры Назаровой

20 августа умерла народная артистка России Александра Назарова. Ей было 79 лет.

Актриса родилась в Санкт-Петербурге 17 июля 1940 года. Ее родители Иван Назаров и Александра Матвеева играли на сцене театров. Отсюда и появился интерес артистки к театральному искусству.

После школы Александра поступила в институт имени Островского (ныне Российский государственный институт сценических искусств). После его окончания ее распределили в столичный Центральный детский театр (ныне Российский академический молодежный театр).

В то же время состоялся ее первый дебют в кино. Это был фильм Юлия Райзмана "А если это любовь?". За свою карьеру актриса сыграла более 80 ролей.

Спустя четыре года Назарова перевелась в театр имени М. Н. Ермоловой. Там она проработала 55 лет и была задействована в более 30 постановках.

С 1990-х годов Александра начала открывать для себя новое направление – сериалы. Среди них были такие известные картины, как "Бригада", "Моя прекрасная няня", "Кадеты", "Ночной дозор".

Актриса дважды была замужем. Первым супругом был оператор Юрий Приходько. Пара была счастлива в браке, пока Назарова не уехала в Рузу в дом отдыха. Там она встретила врача-реаниматолога и влюбилась без памяти.

От второго мужа артистка родила сына Дмитрия. Несмотря на появление ребенка, супруги развелись, когда мальчику не было и двух лет.

Самая огромная трагедия в жизни Назаровой – гибель сына. Дмитрия убили в возрасте 41 года. У него была дочка Саша, которая после смерти отца воспитывалась бабушкой. Что теперь будет с девочкой, пока неизвестно, ведь она стала круглой сиротой.