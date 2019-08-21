"Детдом?": что будет с 10-летней сиротой – внучкой мертвой Назаровой

У скончавшейся 20 августа Александры Назаровой из родственников осталась десятилетняя внучка. Актриса воспитывала Сашу как дочь, оформив опекунство, потому что прошлое ее незавидно. Да и будущее туманно.

Александра Назарова работала до последнего. И не столько из любви к искусству, сколько к единственной кровиночке – внучке Саше. Артистка оформила над ней опеку вскоре после странной смерти сына. Дмитрий Назаров умер внезапно.

"Я не знаю, честно говоря, что случилось. В медицинской экспертизе было написано: "След от одного укола". Все это случилось на чужой лестнице в чужом доме. Я была для Мити вечным банкиром со своими грошовыми заработками. Он мне названивал и говорил: "Мне нужны, мне очень нужны деньги", – откровенничала звезда с Борисом Корчевниковым.

По некоторым данным, после школы Дмитрий, воспитывавшийся матерью и бабушкой, попал в дурную компанию. Чтобы помочь ему, семье пришлось продать квартиру в Санкт-Петербурге.

После смерти отца Саша оказалась в детдоме. Сдав туда двухлетнюю малышку, ее мать пропала. По некоторым сведениям, женщины давно нет в живых. Назарова, забравшая ребенка под опеку, в интервью подчеркивала: эта тема для них – табу.

Артистка считала внучку подарком судьбы и была уверена, что без нее жизнь не имела бы смысла. А Саша обожала бабушку и называла мамой. В последнее время они жили вдвоем в двухкомнатной квартире в спальном районе Москвы. Когда актриса работала, с девочкой оставалась няня.

Назарова все время боялась чего-то недодать внучке. "Саша иногда спрашивает у меня о будущем: "Бабушка, а что будет, если тебя не станет?" Я ей отвечаю какую-то очередную глупость... Это все проблематично. Завещание-то я написала давно", – призналась однажды звезда.

Действительно, все не так просто. Поклонники артистки опасаются, что десятилетней Саше снова грозит детдом. Между тем РИА ФАН сообщает, что у школьницы есть еще один опекун – сестра деда.

Так или иначе, 21 августа в Театре имени Ермоловой, где служила Назарова, будет собран совет. Нужно решить, как забрать Сашу из детского лагеря в Анапе, а также выбрать время и место похорон ее знаменитой бабушки.

Напомним, что Александра Назарова тяжело болела и с июля находилась в больнице. Врачи сделали 79-летней актрисе трахеостомию, однако стали отказывать другие органы. Артистка скончалась в реанимации. Причиной смерти названа полиорганная недостаточность.