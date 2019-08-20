Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщается на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
"Только что пришло горькое известие: не стало удивительной, прекрасной, уникальной Александры Ивановны Назаровой", – говорится в сообщении. В театре подчеркнули, что это невосполнимая утрата для всего российского искусства. Причина смерти не называется.
Назарова известна зрителям по ролям фильмах "А если это любовь?", "Экипаж", "Принцесса на бобах", сериалу "Бригада", "Моя прекрасная няня".
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