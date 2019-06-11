Первый канал влез в скандал из-за сериала "Чернобыль"
Зрителям картина пришлась по вкусу. Несмотря на то, что он закончился в начале июня, о нем горячо спорят до сих пор. Есть люди, особенно старшего поколения, у которых вызывает вопросы изложение фактов в сериале "Чернобыль".
Так, один из ликвидаторов аварии на ЧАЭС Валентин Данилов, командовавший взводом из батальона спецобработки, отметил, что эвакуация из Припяти прошла быстро и слаженно, а не с задержками, как показано в сериале "Чернобыль". А экс-сотрудник ЧАЭС Алексей Бреус уверен, что характеры главных персонажей представлены лживо, передает "Экспресс-газета".
Сериал "Чернобыль" вызвал интерес к истории катастрофы 1986 года. Первый канал отреагировал на поднявшийся скандал с достоверностью событий. Так, на "первой" кнопке готовится показ документального фильма "Чернобыль. Как это было". Его покажут 22 июня.
"Документальный фильм Первого канала подробно рассказывает, как было на самом деле, воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года и последующих дней и месяцев", – цитирует сообщение пресс-службы телеканала ТАСС.
Лента Первого канала объяснит, почему покончил с собой академик Валерий Легасов, изложит факты о катастрофе. Кроме того, картина сконцентрирует внимание зрителя на не рассказанном в сериале "Чернобыль" подвиге вертолетчиков, которые засыпали реактор слоем песка и свинца, прекратив цепную реакцию. В защиту сериала "Чернобыль" стоит отметить, что художественный фильм по определению и не должен на 100% соответствовать реальным событиям.
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