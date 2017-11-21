"Возможен второй Чернобыль": ученый о мощном выбросе радиации на Урале

Экстремальное радиационное загрязнение рутением-106 действительно имело место на юге Урала. Это признал Росгидромет. Эксперты считают, что масштабы аварии могут сравниться с Чернобыльской катастрофой.

Первые признаки загрязнения рутением-106 появились еще в начале октября. Немецкие специалисты заявили о превышении концентрации опасного элемента в атмосфере европейских стран – от Италии до севера Европы. По их расчетам, источник загрязнения находился в Челябинской области. Однако "Росатом" отверг эту версию, заявив о нормальной радиационной обстановке на всех его объектах.

Между тем 21 ноября Росгидромету все же пришлось признать, что зафиксировано загрязнение в двух пунктах наблюдения – поселках Аргаяш и Нагорный Челябинской области. В этом районе находится печально известное предприятие "Маяк". Радиационный фон превышен от 440 до 986 раз, что соответствует уровню "экстремально высокое загрязнение".

Эксперты настаивают: надо как можно скорее установить источник заражения. "Предприятие "Маяк" отказывается признавать свою вину, апеллируя к тому, что в его производственном цикле уже много лет не задействован рутений-106. Мы ничего не знаем о рутении, у нас даже специалистов соответствующих очень мало", – приводит издание URA.RU комментарий председателя правления Общероссийской общественной организации "Зеленый патруль" Андрея Нагибина.

В свою очередь президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский подчеркивает: надо понять масштаб аварии, ее эпицентр и точные зоны поражения. "Возможно, многие люди уже нуждаются в эвакуации и дальнейшем лечении. Медлить в этом случае нельзя", – заявил эксперт. По его словам, необходимо привлекать к работе независимых авторитетных специалистов.

Другие эксперты считают, что паниковать уже поздно. "Если выброс произошел месяц назад, то это говорит только об одном – свою дозу радиации люди получили, вода и продукты питания были заражены. Сейчас надо выяснить, какие территории оказались в зоне заражения", – комментирует инцидент сопредседатель международного социально-экологического союза Валерий Бриних.

Изотоп рутений-106 в природе не существует сам по себе, а образуется в результате деления ядер урана и плутония в реакторах атомных электростанций, подводных лодок, кораблей, при взрывах атомных бомб. Элемент используется в генераторах, которые изготавливают для спутников. Кроме того, изотоп используют при терапии лучевой болезни, в частности, при лечении опухолей глаз.

Выбросы рутения, по заключению экспертов, чреваты массовой гибелью людей. Облучение вызывает тяжелые заболевания – прежде всего онкологические и сердечно-сосудистые. Особому риску подвергаются люди, оказавшиеся в самом очаге аварии. К счастью, есть препараты, которые позволяют минимизировать ущерб для здоровья людей, оказавшихся в зоне поражения.

В то же время период полураспада вредного вещества составляет примерно 80 миллионов лет. Так что говорить о том, что зараженные территории можно дезактивировать, не имеет смысла. Вероятно, многие населенные пункты в эпицентре аварии придется сносить, людей эвакуировать, вывозить за пределы зоны заражения. Ученые не исключают, что речь идет о "втором Чернобыле".