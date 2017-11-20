Собчак после "Чернобыля" перестала узнавать мужа

Телеведущая приняла возлюбленного за солиста группы "На-На". Корреспондент Dni.Ru оказалcя свидетелем конфуза.

Премьера второго сезона сериала "Чернобыль. Зона отчуждения" установила новый рекорд канала по охвату аудитории и обрушила интернет. Из-за наплыва зрителей впервые в истории из строя вышел крупнейший в России видеосервис Rutube, а в группе сериала соцсети "ВКонтакте" была отключена возможность комментирования.

После выхода новой серии в эфире телеканала идет ее обсуждение. На съемках очередной дискуссии случился конфуз – телеведущая Ксения Собчак перестала узнавать собственного мужа! Во время шоу-викторины, участникам которой нужно было угадать человека за маской, Ксения стала единственной, кто не справился с заданием. Ведущая приняла Максима Виторгана за солиста группы "На-На".

Но это было не единственное пикантное событие программы. Ведущая шоу "Дневник экстрасенса" Фатима Хадуева погадала Собчак на картах и исследовала ее энергетику, объявив, что телеведущая и кандидат в президенты могла бы изгонять духов, если бы ей наскучили ее текущие занятия. По словам ясновидящей, Ксения обладает всеми качествами хорошего экзорциста: силой воли, наличием собственного мнения, умением командовать.

Зрителями этого скандального выпуска стали более полутора миллионов пользователей соцсети "ВКонтакте" и свыше 750 тысяч телезрителей. С такими показателями "Чернобыль. Зона обсуждения" стало самым популярным отечественным афтершоу.