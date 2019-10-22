Вышел долгожданный финальный трейлер "Звездных войн"

В последней части киноэпопеи режиссер Джей Джей Абрамс покажет кульминацию противостояния ситхов и джедаев. Лента станет завершением саги Скайуокеров, передает телеканал "360".
Поклонников ждет сюрприз: возможно, на экраны вернется главный злодей – Палпатин. Главные роли в "Звездных войнах" сыграют Билли Лурд, Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл, Лупита Нионго, Адам Драйвер, Донал Глисон, Кери Рассел, Кэрри Фишер.
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