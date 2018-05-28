Новые "Звездные войны" провалились в прокате
Даже в США и Канаде кассовые сборы от проката картины "Хан Соло: Звездные войны. Истории" недотянули до обещанной экспертами отметки. Фильм собрал в общей сложности 83 миллиона долларов.
В США 28 мая – выходной, американцы отмечают День поминовения. По мнению специалистов, сумма увеличится до 101 миллиона. Но и это гораздо меньше ожиданий: создатели рассчитывали минимум на 130 миллионов долларов.
Не лучше результаты и в других странах. В Китае фильм заработал чуть больше десяти миллионов долларов, во Франции – 3,9 миллиона, в России – всего 3,6 миллиона. "Это значительно ниже допустимого в свете прецедентов, которые установили "Звездные войны", – цитирует Пятый канал заключение издания Hollywood Reporter.
В российском прокате в прошедший уик-энд места распределились следующим образом. На первой позиции – "Дэдпул-2", заработавший на второй неделе показа 202,9 миллиона рублей. Спин-офф "Звездных войн" с рассказом о молодых годах Хана Соло – на втором месте. Экранизация романа Сергея Лукьяненко "Черновик" заняла третью позицию: лента Сергея Мокрицкого собрала с 25 по 27 мая 60 миллионов рублей.
"Хан Соло: Звездные войны. Истории" – спин-офф оригинальной серии "Звездных войн", рассказывающий о похождениях молодого Хана Соло и его напарника Чубакки. Боевик "Дэдпул-2" – продолжение картины, появившейся на экранах в 2016 году с Райаном Рейнольдсом в главной роли.
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