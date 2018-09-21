Новый фильм "Елки" похоронили
О запуске в производство шестой и седьмой частей фильма "Елки" сообщалось два года назад. Съемки "Елок-7" шли весной и летом этого года.
Седьмой фильм "Елки" выйдет в прокат 27 декабря этого года. Сюжет не разглашается, но создатели говорят, что концепция осталась прежней. В новых "Елках" зрители увидят полюбившихся им звезд – Ивана Урганта, Сергея Светлакова, Дмитрия Нагиева.
Режиссерами новелл фильма "Елки-7" выступили Александр Котт, Тимур Бекмамбетов и Егор Баранов. Кроме того, в качестве постановщика во франшизе дебютировала Анна Пармас – известная по таким проектам, как "Осторожно, модерн!" и "Осторожно, Задов!".
Напомним, первый фильм серии "Елки" вышел в 2010 году. После кассового успеха последовало несколько сиквелов и даже исторический спин-офф. Самой коммерчески успешной частью этой кинофраншизы стал третий фильм серии, собравший в прокате 1,2 миллиарда рублей, пишет "Вокруг.ТВ".
На съемках седьмой части фильма "Елки" исполнителям главных ролей Ивану Урганту и Сергею Светлакову приходилось проводить по несколько часов в теплых свитерах и пальто на 30-градусной жаре. Атмосферу на площадке создавал искусственный снег и одетая в зимние куртки и кутавшаяся в объемные шарфы массовка.
Ургант и Светлаков признались журналистам, что к неудобствам на съемках фильма "Елки" они привыкли на второй-третий день. В перерывах же звездам приходится спасаться под зонтиками и вентиляторами. Актеры отметили, что воссоединяются для съемок в фильме "Елки" раз в год, и очень рады встрече на площадке.
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