У него проблемы: что будет с брошенным Абрамовичем Первым каналом

Роман Абрамович продает свою долю в компании, которой принадлежит Первый канал. Предпринимателю пришлось пойти на такой шаг после получения им израильского гражданства.

Долю бизнесмена в компании "ОРТ-КБ", которой принадлежит 24% Первого канала, намерена выкупить "Национальная медиа-группа". Эксперты считают, что особых изменений в редакционной политике СМИ от перехода части собственности в другие руки ждать не приходится.

По российским законам, иностранцы в России не могут владеть более чем 20% собственности какого-либо средства массовой информации. Роману Абрамовичу пришлось решиться на продажу актива после того, как получил гражданство Израиля. Сам предприниматель влиял на информационную политику телеканала лишь в то время, когда только его приобрел. В последнее же время внимания этому бизнесмен не уделял, считает телекритик Александр Мельман.

Государство владеет контрольным пакетом акций Первого канала. 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП "ИТАР-ТАСС", 3% – у ФГУП "ТТЦ Останкино". Остальные акции телеканала у частных инвесторов: 24% – у компании "ОРТ-КБ" Абрамовича, еще 25% – у компании "Растрком-2002", принадлежащей той же "Национальной медиа-группе".

Ситуация с Абрамовичем не похожа на ту, когда в начале 2000-х годов были лишены контроля над ОРТ и НТВ бизнесмены Борис Березовский и Владимир Гусинский, уверен Мельман.

"Абрамович давно уже исчез из страны. Он здесь не живет, приезжает очень редко и быстро уезжает. Другое дело, что у него проблемы в Лондоне, он под санкциями, и пришлось брать израильское гражданство. У него проблемы, и возможно, что это именно бизнес-сделка, и не более того. Гусинский и Березовский вынуждены были уезжать, а он давно уже там", – цитирует телекритика НСН.