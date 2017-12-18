Новые "Звездные войны" обскакали Гарри Поттера
За 16 и 17 декабря лента обогнала по кассовым сборам в США картины франшизы "Мстители" и серии "Гарри Поттер". "Последние джедаи" расположились на втором месте в рейтинге фильмов, принесших наибольшую прибыль в США и Канаде в первые дни после премьеры, сообщает Forbes.
Лидером остается седьмой эпизод "Звездных войн", "Пробуждение силы", режиссером Джей Джей Абрамсом в 2015 году. За дебютные выходные лента собрала 248 миллионов долларов.
Восьмой эпизод саги появился на экранах в России 15 декабря, в США – 9 декабря. В фильме сыграли Дэйзи Ридли, Адам Драйвер, Марк Хэмилл, Джон Бойега и Оскар Айзек.
Картина возглавила российский кинопрокат в выходные, передает портал kinobusiness.com. Лента собрала за первый уик-энд уже 504,9 миллиона рублей.
Второе место по сборам заняла картина Джаника Файзиева и Ивана Шурховецкого "Легенда о Коловрате" — 50,9 миллиона рублей. Замкнул тройку анимационный фильм "Тайна Коко" с 40,5 миллиона рублей.
Ранее стало известно, что "Звездные войны" смогут посмотреть космонавты на МКС. Журналист Робин Симэнгэл рассказал, что получил эти сведения от источников в NASA и Disney. Информацию подтвердил представитель NASA Ден Хуот. При этом он отметил, что конкретная дата показа ещё не определена, сообщает Inverse.
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