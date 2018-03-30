Одержимая 77-летняя балерина шокировала танцами

Как правило, балерины выходят на пенсию довольно рано – в 25-35 лет, однако в свои 77 жительница США даже не думает завершать карьеру. Она продолжает заниматься балетом и преподавать в танцевальной академии.

Несмотря на то что уроженка Лондона давно разменяла восьмой десяток, она продолжает регулярно выступать. Сюзель Пул начала заниматься балетом в семилетнем возрасте, а к десяти годам во всю блистала на сцене. У балерины огромный опыт, но она совершенствуется практически каждый день, передает Daily Mail.

"У танцев нет ограничений по возрасту. Я всегда любила это дело и по-прежнему улучшаю свою технику", – заявила англичанка. Сюзель дает небольшие концерты в домах престарелых и общается там с людьми, которые зачастую моложе нее. Пул стремится убедить их в том, что начать заниматься балетом никогда не поздно. "Танцы – лучшее упражнение. Я прекрасно себя чувствую и не принимаю никаких лекарств", – сообщила балерина.

Вспоминая детские годы, Сюзель признается, что не была одаренным ребенком – просто повезло с наставниками. Она старается передать максимум знаний ученицам, и те это ценят. Девочки, с которыми занимается Пул, говорят, что она невероятно вдохновляет: дети тоже хотят танцевать столько, сколько смогут.





Кроме родной Великобритании и США, где теперь живет Сюзель, она преподает в разных уголках планеты, вплоть до Южной Африки. "Жизнь слишком коротка, чтобы не делать то, что ты действительно любишь" – вот главный урок балерины.