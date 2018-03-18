Помолодевшая на 10 лет Волочкова возбудила народ
"Дорогие мои! Только для вас стараюсь! Чтобы радовать вас моей красотой", – подписала снимок из салона красоты Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).
На фотографии Анастасия выглядит заметно преобразившейся. Лицо балерины посвежело, а новые локоны добавили ее образу шарм. Поклонники пришли в неописуемый восторг от своей любимицы. Фанаты оставили под снимком балерины 4,5 тысячи комментариев.
Одни принялись гадать, на сколько лет помолодела Волочкова, после преображения: "Вообще не узнать. Лет 15 скинули", "Как будто на 20 лет помолодела. Красивая", "Свежее лицо -15 Отлично". Другие же просто выразили свое восхищение: "Очень идет!!! Гладкая прическа мне тоже очень нравится.У вас благородные черты лица,вам все прически идут.В общем красоту,ничем не испортишь!" "Даже милая и добрая..удовлетворенная..ура!!!наконец-то", "И правда очень хорошенькая стали! Нежнее, еще женственнее!Радуйте нас почаще".
Ранее в СМИ появились слухи о беременности Волочковой. На одной из видеозаписей в соцсети у балерины заметили округлившийся живот. Поклонники принялись поздравлять артистку, однако помощница Анастасии поспешила успокоить народ, заявив, что артистка пока не готова стать мамой во второй раз.
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