Умер Олег Анофриев
Информацию о смерти актера Олега Анофриева подтвердил шоумен Александр Олешко. "Да, это случилось час назад. Мне об этом сообщила его внучка. Он долго болел. Это был самый прекрасный и удивительный артист, голос нашего детства", – высказался расстроенный Олешко.
Шоумен проассоциировал смерть Олега Анофриева с трауром по погибщим в пожаре детям Кемерово. "В день траура по детям улетел как ангел-хранитель детей, в этом есть какой-то символ", – отметил Александр
Олешко признался, что был дружен с Анофриевым, которому ллетом этого года исполнилось бы 88 лет. "Я его очень любил, мы с ним очень дружили и общались. Он мне подарил огромное количество своего внимания, песен, стихотворений. Я скорблю со всеми его близкими родственниками", – цитирует Александра Олешко RT.
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