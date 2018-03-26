Умер Сергей Мавроди

Незадолго до смерти Сергей Мавроди жаловался на боль в груди. Его госпитализировали, однако помочь не смогли.

Накануне, 25 марта, около часа ночи Сергея Мавроди увезли в больницу прямиком с автобусной остановки на улице Поликарпова. Случайный прохожий вызвал скорую помощь, когда тот пожаловался на слабость и боли в сердце.

Как сообщает "Московский Комсомолец", Сергея Мавроди доставили в 67-ю больницу. Однако спасти предпринимателя не удалось. По информации Telegram-канала Mash, он скончался в 06:40 утра после сердечного приступа. Отмечается, что врачей по какой-то причине насторожили обстоятельства его смерти. Тело направили в судебный морг для вскрытия.

Напомним, Сергей Мавроди прославился как создатель финансовой пирамиды "МММ". Он обещал доверчивым гражданам небывалые доходы, которые выплачивались членам общества из взносов вновь прибывших. Финансовая организация рухнула в 1994 году. По оценкам независимых экспертов, общее число пострадавших превысило десять миллионов человек.

Публикация от Самое интересное из интернета (@ruporter) 26 Мар 2018 в 2:42 PDT

В апреле 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил Мавроди к четырем годам и шести месяцам лишения свободы по обвинению в мошенничестве. Однако на тот момент почти весь срок наказания основатель "МММ" отбыл в следственном изоляторе "Матросская тишина".

