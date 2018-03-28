Умер сын Калашникова

Скончался советский и российский конструктор Виктор Калашников. Ему было 75 лет, передает Пятый канал.
Виктор Калашников родился в семье известного оружейника Михаила Калашникова. Работал в отделе главного конструктора в бюро по разработке новых изделий Ижевского машзавода. Принимал участие в модернизации автомата Калашникова. Является разработчиком блокировки ударника для карабина "Медведь-3".
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