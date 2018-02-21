Нелепые оправдания севшего в лужу Серебрякова взбесили россиян
Актер не стал извиняться за то, что назвал национальной идеей России хамство, наглость и силу. Судя по всему, он даже не понимает, что по этому поводу можно сказать.
"Я дал интервью – и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я что сказал, то и сказал", – заявил Серебряков. Артист подчеркнул, что интервью было записано на видео, передает Russia Today.
Такая реакция актера огорчила многих россиян. "Заработал на наглой и хамской России, свалил в вежливую и застенчивую Канаду. Вот и сиди там, не кукарекай", – пишет ему один из пользователей.
Некоторые сочли эти оправдания нелепыми. Другие, похоже, просто пришли в бешенство от слов Серебрякова. "Леша Серебряков хорошо устроился. Живет в Канаде, где национальная идея благородство и гуманизм. Но есть нюансы. Денег там ему не платят и он вынужден их зарабатывать там, где национальная идея хамство и наглость", – пожурил артиста комментатор. "Жаль. Я был о нем лучшего мнения", – подвел черту под обсуждением пользователь.
Напомним, что с критикой на Серебрякова обрушились и некоторые артисты. Как писали Dni.Ru, среди них был и певец Юрий Лоза.
Исполнитель считает, что на слова актера и вовсе не стоит обращать внимание. "Он не политолог. Он актер, он играл в кино. Откуда он знает положение в России?" – вопрошает он.
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