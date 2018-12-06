Физрука-гея вышвырнули из столичной школы за порочную связь

В театре Et Cetera репертуар и публика часто вызывают у критиков недоумение и непонимание, поэтому появление хороших спектаклей здесь – всегда неожиданность. У премьеры "В зоне доступа", которая идет на Эфросовской сцене, есть шанс понравиться зрителям. Корреспондент "Дни.ру" оценил ее одним из первых.



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