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Культура

Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино

Кадр из фильма "Хантер Киллер"
Каждую неделю в прокат выходит множество интересных картин. Отследить все самые важные премьеры бывает очень сложно, и потому редакция "Дни.ру" приходит на помощь. Мы подготовили список самых интересных российских и зарубежных картин, которые Вы сможете увидеть уже на этой неделе.
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"Богемская рапсодия"

Начать наш список премьер мы бы хотели с долгожданной художественной картины, рассказывающей о творческом пути одного из величайших рок-музыкантов прошлого столетия – Фредди Меркьюри. Зрители познакомятся с гитаристом Брайаном Мэем, ударником Роджером Тейлором и басистом Джоном Диконом и увидят, как родилась легендарная группа Queen. Приятным сюрпризом для поклонников вокалиста станет рассказ о его непростых отношениях с Мэри Остин – единственной любимой женщиной музыканта.  

Создатели фильма даже воссоздали легендарное выступление группы на стадионе "Уэмбли" в Лондоне в 1985 году, которое музыкальные критики впоследствии называли самым великим концертом в истории рок-музыки.

Роль вокалиста Queen исполнил Реми Малек, знакомый многим по сериалу "Мистер Робот". Изначально на роль легендарного музыканта претендовал Саша Барон Коэн, но он скоро покинул площадку из-за возникших творческих разногласий с создателями фильма. Но может, это и к лучшему, потому что кинокритики уже высоко оценили игру молодого актера и пророчат ему успешную карьеру.

"Хантер Киллер"

Боевик "Хантер Киллер" рассказывает об атакующей субмарине, которая объединилась с Военно-морскими силами Соединенных Штатов для спасения мира от третьей мировой войны. Да, вы угадали, без России тут дело не обошлось. Действие фильма происходит в Баренцевом море.

Фильм собрал под своим крылом двух знаменитых актеров: Гари Олдмана, который в прошлом году получил "Оскар" за байопик "Темные времена", и Джерарда Батлера, известного по ролям в боевиках "Падение Олимпа" и "Падение Лондона". Простой сюжет создатели фильма планируют уравновесить захватывающими спецэффектами.

"Крымский мост. Сделано с любовью!"

На этой неделе режиссер Тигран Кеосаян представит свой новый фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!". Все сюжетные линии развиваются на фоне главного события в современной российской истории – строительства Крымского моста.

Молодой строитель из Керчи и московский пиарщик борются за сердце девушки Вари. В это время кавказец по имени Бернард обещает жениться на первой американке, которую увидит, и уехать вместе с ней в Голливуд. Однако его мечта сбывается только частично, потому что первая американка совсем не похожа на ту, о которой он так долго мечтал. Премьера фильма о любовных перипетиях на фоне грандиозного строительства состоится уже завтра, 1 ноября.

В фильмы снялись российские актеры Алексей Демидов, Катерина Шпица, Артем Ткаченко, Сергей Никоненко и Юрий Стоянов.

"Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин"

Отметить канун Дня всех святых мы советуем походом на фантастический комедийный фильм "Ужастики 2: Беспокойный Хэллоуин". Картина рассказывает о группе подростков, которые должны победить всех монстров из книги ужасов "Беспокойный Хэллоуин" Р.Л. Стайна.

Картина является продолжением фильма "Ужастики", вышедшего в 2015 году. Обе ленты были сняты по одноименной серии детских книг американского писателя Роберта Лоуренса Стайна. Главные роли исполняют молодые и пока малоизвестные актеры – Мэдисон Исман, Джереми Рэй Тейлор, Калил Харрис.

"Проигранное место"

Любителей настоящих ужасов точно порадует премьера российского фильма "Проигранное место", который надолго отпугнет от походов в кинотеатры. Старшеклассники рассказывают друг другу страшилки о "проигранном месте" в кинотеатре. Любой, кто купит билет на это несчастливое место, погибает.

Сначала никто из ребят не воспринимает эту сказку всерьез, однако скоро в городе начинают происходить страшные события: подростки умирают при нелепых обстоятельствах. Тогда школьники решают провести собственное расследование, чтобы узнать тайну зловещего места. В съемках картины приняли участие начинающие актеры Ирина Мартыненко, Никита Еленев, Сергей Городничий, Валентина Ляпина и другие. Мать одного из подростков сыграла Анна Михалкова.

"Фагот"

За всеми событиями нового фильма Бориса Гуца "Фагот" мы наблюдаем глазами главного героя Максима. Под влиянием матери и сестры он решает расстаться со своей ревнивой невестой и пытается для этого найти мягкий предлог.

Родственники дают ему бесполезные советы, но в конце концов Максим сам придумывает нелепую причину для бывшей возлюбленной и позже сталкивается со всеми последствиями своего необдуманного поступка. В фильме сыграли Анастасия Пронина, Юлия Ауг и Александр Дривень.

"Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика"

Посмеяться от души вы сможете завтра на премьере приключенческой комедии с длинным названием "Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика". Фильм рассказывает о глуповатом артисте Вене Везунчике, которого приглашают сняться в крупном голливудском блокбастере.

Однако новая работа является лишь прикрытием: на самом деле актера-неудачника нанимают в качестве двойника криминального босса, на которого ведут охоту иностранные кредиторы из Америки, Италии и Японии. Но Веня оказывается абсолютно неубиваемым героем. Он попадает в абсурднейшие ситуации и каждый раз чудом выбирается из них. Главную роль исполнил Роман Светлов. Веселого друга Вени, баяниста, сыграл Станислав Дужников, известный по роли в сериале "Воронины".

"Чародейка"

Завершить наш список кинопремьер мы бы хотели семейным фильмом в жанре фэнтези, снятом по книге "Дикая ведьма. Испытание огнем" датской писательницы Лине Кобербель. Главной героиней "Чародейки" является 12-летняя девочка Клара, которая обрела волшебный дар после царапины кошки – она научилась разговаривать с животными.

Клара узнает, что ее семья принадлежит к древнейшему роду волшебниц. Вместе со своими друзьями и тетей она должна защитить мир от злой ведьмы. Роль Клары исполнила молодая рыжеволосая актриса Герда Ли Каас. Отправляйтесь в волшебное путешествие вместе с могущественными чародейками уже завтра.

Автор: Полина Крылова31 октября 2018, 17:24

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