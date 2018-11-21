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Культура

Премьеры фильмов в России: что смотреть в кино

Кадр из мультфильма "Ральф против интернета"
Эта неделя продолжает радовать всех кинозрителей новыми картинами. Мы не поленились и вновь собрали все самые важные премьеры фильмов в одном месте.  
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Догвилль

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Финал сериала "Мажор" шокировал жену Прилучного

В московских кинотеатрах пройдет ретроспектива датского режиссера Ларса фон Триера, в рамках которой покажут одну из самых известных работ мастера – фильм "Догвилль", увидевший свет еще в 2003 году. События картины разворачиваются в Соединенных Штатах в годы Великой депрессии. Главная героиня Грейс (Николь Кидман) бежит от опасных ганстеров и попадает в захолустный городок под названием Догвилль.

Местные жители тепло принимают сбежавшую женщину. В новом месте Грейс ведет тихую и праведную жизнь: она старается помогать всем обитателям Догвилля, выполняет домашние дела и следит за их детьми. Вскоре требования окружающих становятся все жестче, и пребывание Грейс в захолустном городе превращается в кошмарный сон. Власть над человеком – в данном случае над Грейс – обнажила все самые тайные и страшные черты жителей Догвилля. За маской приятных и добродетельных людей скрываются кровожадные звери, которые получают удовольствие от насилия над ближним.

Этот трехчасовой фильм может оттолкнуть многих зрителей своими жестокими, натуралистическими подробностями. Однако этой ленте еще далеко до таких скандальных фильмов режиссера, как "Антихрист" и "Нимфоманка". Ретроспектива завершится показом нового фильма Триера "Дом, который построил Джек".

Ральф против Интернета

Если вы хотите легко и весело провести время на этих выходных, то идеальным вариантам станет поход на новый анимационный фильм от студии Диснея "Ральф против Интернета". Это продолжение истории о приключениях незадачливого громилы Ральфа и его очаровательной подруги гонщицы Ванилопе. Режиссером ленты стали Фил Джонстон и Рич Мур, которые ранее работали над мультфильмом "Зверополис", уже успевший полюбиться зрителям.

На этот раз герои игровых автоматов попадают в мир Интернета, где они встречают различных персонажей популярной культуры: диснеевских принцесс, дочь Дарта Вейдера и дроида C-3PO, Железного человека и ежика Соника и многих других. Увидеть всех давно знакомых героев вы сможете на премьере мульфильма, которая состоится уже завтра, 22 октября.

Апгрейд

Научно-фантастический триллер "Апгрейд" погружает зрителей в недалекое будущее, где миром управляют высокие технологии. Большинство людей носят в своем теле специальные чипы, которые значительно облегчают их жизнь. Остается к ним глух главный герой по имени Грей (Логан Маршалл-Грин), который занимается починкой автомобилей . Он живет в роскошном особняке вместе с женой Ашей (Мелани Вальехо), работающей в крупной компании.

Мирная жизнь супругов неожиданно рушится после нападения бандитов. Они убивают Ашу, а Грея ранят. Герой получает травму позвоночника и теперь оказывается навсегда прикован к постели. Когда один из его бывших клиентов автомеханика узнает о его несчастье, то предлагает ему вживить чип, который вновь наделит его способностью ходить. Теперь обновленный Грей готов расследовать убийство жены и отомстить всем обидчикам. Режиссером картины стал Ли Уоннелл, который ранее писал сценарии к серии фильмов ужасов "Пила" и "Астрал".

Нация убийц

Как бы вы поступили, если бы все ваши переписки и личные фотографии оказались в открытом доступе? Такая неприятная история произошла с ученицами старших классов из американского Салема. Об их яркой и бурной жизни узнают все обитатели городка, и в итоге девушки становятся объектом насмешек окружающих.

Сначала школьницы хотят уехать из родного города, чтобы навсегда забыть о произошедшем кошмаре, однако затем они решают взять в руки оружие и отомстить всем обидчикам. В некогда тихом городке воцаряется хаос. Премьера картины о том, какую реальную угрозу представляют собой социальные сети, вы увидите в этот четверг, 22 ноября.

Вдовы

В криминальной драме "Вдовы" режиссер Стив Маккуин выводит на первый план сильные женские образы. Четыре грабителя погибают на месте преступления, и теперь их жены намерены закончить начатое ими дело, а потом найти и наказать виновных в смерти их любимых.  

Режиссером фильма стал британский режиссер Стив Маккуин, который вновь возвращается к теме униженных и оскорбленных, звучащей в других его картинах "12 лет рабства" и "Голод". Пропустить премьеру этого фильма мы вам не советуем хотя бы потому, что здесь появляются многие известные талантливые актеры, в числе которых Виола Дэвис, Лиам Нисон и Колин Фаррелл.

Жена

Главная героиня фильма "Жена" Джоан Кастельман (Гленн Клоуз) всегда хотела стать писательницей. Однако после знакомства с обаятельным мужчиной по имени Джо (Джонатан Прайс) она принимает решение отказаться от мечты и посвятить себя семье.

Спустя сорок лет Джоан поняла, что все ее жертвы были напрасны, а жизнь невероятно однообразна и скучна. Теперь она хочет выйти из тени супруга – ныне популярного литератора – и подает на развод. Удастся ли женщине начать новую жизнь и исполнить все свои давние мечты, вы узнаете на премьере картины, 22 ноября.

Автор: Полина Крылова21 ноября 2018, 20:14

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