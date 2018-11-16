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Культура

Финал сериала "Мажор" шокировал жену Прилучного

Павел Прилучный и Агата Муциенице. Фото: www.globallookpress.com
Финал сериала "Мажор" шокировал жену исполнителя главной роли Павла Прилучного. Агата Муцениеце надеется, что авторы все же "воскресят" героев.
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Павел Прилучный исполнил в сериале главную роль – того самого Мажора. Своей супруге сюжет картины Павел не пересказывал, а Агата внимательно следила за его развитием.

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Концовка третьего сезона сериала "Мажор", заключительную серию которого показали 15 ноября, Муцениеце удивила. Более того, Агата очень недовольна таким финалом и спросила супруга, не могут ли сценаристы "воскресить" героев. Актриса считает, как и большинство зрителей, что сериал должен был закончиться на более оптимистичной ноте.

Один из самых успешных российских сериалов "Мажор" с первого сезона завоевал любовь зрителей. Так что они с нетерпением ждали финала. Третий сезон некоторых поклонников картины разочаровал, другие восторгались сюжетом и игрой актеров, пишет Teleprogramma.pro.

Последняя серия никого не оставила равнодушным. "Я просто в шоке от финала", "Как вы могли допустить такую тупую концовку!", "Очень хороший актерский состав, сыграли на отлично, конец фильма меня, конечно, шокировал", "Посмотрела финал "Мажора", я была в шоке, очень жалко и безумно обидно… Надеюсь на продолжение", - пишут в соцсетях зрители.

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Публикация от Карина Разумовская (@karina_razum)

Напомним, герои Павла Прилучного и Карины Разумовской в конце сериала "Мажор" погибают. Многих зрителей такой неожиданный финал шокировал. Некоторые все же считают, что концовка неоднозначна, и надеются, что Игорь с Викой все же выжили.

Автор: Андрей Евлампиев16 ноября 2018, 15:36
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