Звезда "Джеймса Бонда" активно занимается сексом в 82 года

Актриса Джуди Денч, известная всему миру благодаря фильмам о Джеймсе Бонде, призналась, что в свои 82 года по-прежнему ведет активную половую жизнь. Британка призналась, что она до сих пор вызывает интерес у молодых мужчин.

"Конечно, желание до сих пор есть. А разве оно уходит? Я бы посоветовала более пожилым читателям одно: "Не сдавайтесь!" – заявила Джуди Денч, говоря о своей сексуальной жизни.

Кроме того, 82-летняя актриса призналась, что посещает "шаловливые" магазины с эротическим нижним бельем, передает Daily Mail. Денч также рассказала, что по-прежнему вызывает интерес у молодых людей, так что ее 74-летнему бойфренду Дэвису Миллсу есть о чем беспокоиться.



Со своим нынешним мужчиной актриса встречается целых семь лет и, кажется, пожилая пара счастлива. А в своей последней картине "Виктория и Абдул" Денч доказала всему миру, что по-прежнему очень привлекательна. В фильме пожилая актриса весьма реалистично изображает страсть, вспыхнувшую между ее героиней, королевой Викторией, и ее 30-летним подданным.

Рассказывая о съемках ленты, Денч подчеркивала то, что ее партнером оказался "совершенно восхитительный мужчина и актер". Денч стала вдовой в 2001 году и долгое время не могла найти замену супругу. Со своим нынешним бойфрендом она познакомилась в 2010 году в Британском центре дикой природы. С тех пор пара не расстается.

Джуди Денч прославилась на весь мир благодаря роли главы британской разведки МИ-6 в серии фильмов о Джеймсе Бонде. Партнером актрисы в картинах стал несравненный Дэниэл Крэйг.