Обнародованы "голые" фото звезды "Сумерек"

Хакеры "слили" в Сеть интимные фотографии нескольких зарубежных знаменитостей. Среди них оказалась и звезда франшизы "Сумерки" Кристен Стюарт.

Пользователям Сети теперь доступные фотографии очень личного характера таких знаменитостей как гольфист Тайгер Вудс и его бывшая возлюбленная Кэтрин МакФи, горнолыжница Линди Вонн, звезда фильмов "Сумерки" актриса Кристен Стюарт, певица и актриса Майли Сайрус и модель Стелла Максвелл, передает TMZ.

Как отмечает издание, компрометирующие кадры появились на сайте, специализирующемся на публикации обнаженных фото и пикантных видео знаменитостей. Причем некоторые особо интимные кадры раскрепощенных звезд привели обычных людей в шок, сообщают зарубежные СМИ.

Пока одни жертвы хакеров, "сливших" их частные фотографии в интернет, предпочитают отмалчиваться и делать вид, что ничего не случилось, другие активно действуют. Так, тот же Тайгер Вудс уже поручил своему адвокату потребовать у руководителя сайта, на котором опубликованы его фотографии, удалить все пикантные снимки. Спортсмен настроен настолько решительно, что готов обратиться в суд, если фото останутся в Сети.

Публикация от Stella! (@stellamaxwell) Апр 29 2017 в 10:19 PDT

Несколькими днями ранее жертвой интерактивных взломщиков стала известная голливудская актриса Эн Хэтэуэй. Достоянием общественности стали ее и ее супруга, актера Адама Шульмана, фотографии, на которых они запечатлены обнаженными. Снимки пары были опубликованы на нескольких сайтах, специализирующихся на подобных "сливах".

Примечательно, что многие пользователи Сети не оценили фото обнаженной артистки. Они отметили, что Энн Хэтэуэй не раз участвовала в постельных сценах, поэтому голую грудь актрисы они могли увидеть и без помощи хакеров. "Знаете, я не очень удивлен. Ничего нового не увидел", – признался пользователь одной из популярных социальных сетей.

