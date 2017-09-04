Мусульмане пришли в восторг от "Маши и Медведя"

Российский мультсериал "Маша и Медведь" покоряет все больше стран. Оказывается, анимационная картина пришлась по вкусу даже мусульманским государствам, где довольно строгая цензура.

Как рассказал глава Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков, в странах Ближнего Востока мультфильм "Маша и Медведь" стал популярен потому, что не противоречит нормам ислама. Мусульманам понравилось, что главная героиня сериала, девочка Маша, всегда с покрытой головой, как "правильная" восточная девушка.

"Этот мультфильм очень популярен в Китае, но также и на Ближнем Востоке. Вы знаете почему? Потому что у Маши очень правильный платочек. Это совершенно другая логика", – цитирует Фрадкова РИА Новости.



По словам главы РЭЦ, индустрия анимации в России становится одним из конкурентоспособных направлений. "Мы можем продавать эту продукцию на экспорт, помогать адаптировать мультфильмы с точки зрения языка, формата, продвижения. Такой опыт у нас тоже есть", – сказал он.

Фрадков подчеркнул, что для этого надо действовать системно, развивая выставочную деятельность, франшизы, а также продажу сувенирной продукции. "Для нас это все равно нечто большее – это вовлечение в культуру. Для нас задача – сформировать позитивный образ России, продвигать не столько сам мультик, сколько позитив. На неангажированных рынках это на самом деле работает", – подчеркнул глава РЭЦ.