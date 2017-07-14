Новую серию "Маши и Медведя" показали на орбите
В опубликованном на канале "Роскосмоса" на сайте YouTube ролике Юрчихин передает привет землянам и смотрит новую серию "Маши и Медведя". По его словам, космонавт – это очень сложная, ответственная и опасная профессия. "Мы в космос летаем не для того, чтобы развлекаться в невесомости и мультики смотреть. Но сегодня исключительный день, ведь вышла премьера серии "Маши и Медведя", и она космическая", – сказал он.
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