Новую серию "Маши и Медведя" показали на орбите

Командир Международной космической станции Федор Юрчихин первым посмотрел новую серию российского мультфильма "Маша и Медведь". За несколько дней до премьеры создатели анимационного сериала вместе с "Роскосмосом" отправили 65-й эпизод на МКС.

В опубликованном на канале "Роскосмоса" на сайте YouTube ролике Юрчихин передает привет землянам и смотрит новую серию "Маши и Медведя". По его словам, космонавт – это очень сложная, ответственная и опасная профессия. "Мы в космос летаем не для того, чтобы развлекаться в невесомости и мультики смотреть. Но сегодня исключительный день, ведь вышла премьера серии "Маши и Медведя", и она космическая", – сказал он.