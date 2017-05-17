"Маша и медведь" портят "американскую жизнь" в Грузии

В Грузии продвигающую английскую культуру американскую организацию в одиночку побеждает российский мультсериал. Грузинские педагоги и их американские коллеги говорят, что "Маша и медведь" – элемент российской "мягкой силы".

Международная организация American Councils создана для популяризации английского языка и культуры во всем мире. Министр образования и науки Грузии Александр Джеджелава назвал российский мультипликационный сериал ее главным конкурентом, передает EADaily.



"Совсем недавно у меня была встреча с несколькими международными организациями, которые содействуют распространению иностранного языка, среди них были хорошо вам знакомые American Councils, и я встретился с их руководителями и спросил – кто ваш главный конкурент?", – поделился Джеджелава с коллегами в ходе Форума педагогов гражданского просвещения в Тбилиси.

Конкурентом оказалась хрупкая бойкая Маша со своим большим и добрым другом-медведем. Грузинские педагоги отмечают, что уже начиная с детсадовского возраста малыши смотрят этот мультфильм. В итоге дети вместе с мультфильмом впитывают русскую культуру, русское мышление и даже образ жизни. "Маша и медведь" у детей вызывают куда больший интерес, чем все международные программы по американизации вместе взятые, в том числе программа American Councils .

"Ее конкурентом в наше время является „Маша и Медведь“… Он суперпопулярный. Наверное, у вас есть дети и внуки, и вы видите, что „Маша и медведь“ конкурирует с American Councils и выигрывает на высоком уровне", – добавил министр.

На ютуб-канал мультфильма подписаны почти десять миллионов пользователей. Суммарные просмотры всех серий приключений Маши и медведя исчисляются сотнями миллионов.

Ранее Джеджелава уже критиковал грузинских педагогов, которые должным образом не занимаются патриотическим воспитанием малышей. В результате их бездеятельности, по мнению министра, детей воспитывают такие мультфильмы, как российский "Маша и медведь".