Крупнейшие сети кинотеатров отказались от Матильды

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" отказалась от показа "Матильды" режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности. В сети предпочли оградить зрителей от возможных рисков.

Объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" заявила об отмене показа фильма "Матильда" режиссера Алексея Учителя. Как сообщают "Ведомости" со ссылкой на пресс-службу объединенной сети, решение принято в основном в связи с угрозами в адрес кинотеатров.



"Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма", – сказано в заявлении сети. Также отказ от проката связан с "неправомерными действиями" противников фильма Алексея Учителя "Матильда", которые произошли в последние дни в разных городах России. Иными словами, причин не выводить фильм на большие экраны – предостаточно.

Также администрация объединенной сети ссылается на участившиеся угрозы в адрес кинотеатров. По совокупности причин принято решение отменить показ. К слову, в объединенную киносеть входит 75 кинотеатров в 28 городах России. Это одна из крупнейших сетей кино – если не самая крупная – в стране.

Ранее Dni.Ru сообщали о прошедшем на Дальнем Востоке предпремьерном показе фильма Алексея Учителя. Он состоялся в кинотеатре "Иллюзион Парк" во Владивостоке при участии самого маэстро.

"Полные залы, билеты раскуплены за 40 минут, выходят все – никто не сказал, что это плохо. Мне трудно говорить о своей картине, лучше вы скажите – успех это или нет", – резюмировал режиссер Алексей Учитель, обращаясь к собравшимся журналистам после показа. Он даже видел, что у девушек, выходящих из зала, – заплаканные глаза. "Это для меня самый главный показатель – среди тех, кто выходит, нет равнодушных. Это главное для меня как режиссера", – добавил Учитель. По его словам, такая реакция ему приятна.

Официальная дата выхода фильма в прокат – 26 октября 2017 года. Собственно, премьера намечена на 23 октября и состоится она в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Чуть позже картину покажут в Москве, в кинотеатре "Октябрь".

