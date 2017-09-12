Скандальную "Матильду" покажут в Госдуме

Глава комитета нижней палаты парламента по культуре Станислав Говорухин рассказал, что 26 сентября в Госдуме состоится показ фильма Алексея Учителя "Матильда". "Туда будут приглашены все желающие, все депутаты, как всегда у нас это проходит", – цитирует его "Газета.ru". Отметим, ранее появлялась информация, что объединенная сеть кинотеатров "Синема парк" и "Формула кино" приняла решение отказаться от демонстрации картины.

