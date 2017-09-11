Зрители рыдали на премьерном показе "Матильды"

Полные залы, билеты раскуплены за 40 минут, никто не сказал, что фильм плохой – вот итоги предпремьерного показа картины Алексея Учителя "Матильда" во Владивостоке. Некоторые даже рыдали.

Предпремьерный показ нашумевшего фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда" прошел в кинотеатре "Иллюзион Парк" во Владивостоке. Жителям этого города посчастливилось первыми увидеть ленту, сообщает РИА Новости.



"Полные залы, билеты раскуплены за 40 минут, выходят все – никто не сказал, что это плохо. Мне трудно говорить о своей картине, лучше вы скажите – успех это или нет", – резюмировал режиссер Алексей Учитель, обращаясь к собравшимся журналистам после показа. Он даже видел, что у девушек, выходящих из зала, – заплаканные глаза. "Это для меня самый главный показатель – среди тех, кто выходит, нет равнодушных. Это главное для меня как режиссера", – добавил Учитель. По его словам, такая реакция ему приятна.

Напомним, фильм посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую якобы был влюблен будущий император Николай II, тогда еще – великий князь. Официальная дата выхода фильма в прокат – 26 октября 2017 года. Собственно, премьера намечена на 23 октября и состоится она в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. Чуть позже картину покажут в Москве, в кинотеатре "Октябрь".

Ранее сообщалось, что 11 сентября в Москве тоже покажут "Матильду", в кинотеатре "Иллюзион". Однако премьера не состоялась. Организаторы объяснили срыв техническими причинами. Позже выяснилось, что москвичи не увидели ленту скорее по причинам организационным: якобы копию просто не успели доставить из Владивостока в столицу.

"По техническим причинам так получилось, потому что у нас диск в единственном экземпляре. Мы договорились с курьерской компанией, у них есть курьер специально подготовленный, но случился форс-мажор, и в "Иллюзион" не смогли вовремя доставить копию фильма. Мы приносим огромные извинения", – оправдался глава прокатной компании "Каро-Премьер" Алексей Рязанцев. Он подтвердил, что показ в итоге состоится 25 октября, за день до выхода фильма в прокат. "И Алексей Ефимович готов в качестве моральной компенсации приехать и поблагодарить зрителей за терпение, за внимание и представить кино", – добавил Рязанцев.