Российская порнозвезда раскрыла секреты съемок

Актриса из Ишима Тюменской области – 24-летняя Любовь Бушуева, известная как Лола Тейлор, откровенно рассказала о закулисье фильмов для взрослых. Она выпустила автобиографию "123 совета порнозвезды".

До съемок в порно Люба работала в местной библиотеке. Она говорит, что решила написать книгу, дабы развеять связанные с ее профессией мифы и ответить на часто задаваемые поклонниками ее таланта вопросы. Помимо работы над книгой, девушка рисует интимными частями тела, а также готовится выпустить песню.

"Многие считают меня глупой, но я очень многого добилась с нуля: своя квартира в Москве, новая немецкая машина… Начала задумываться о своем бизнесе", – цитирует девушку сайт "Комсомольская правда – Тюмень". По ее словам, книга будет полезна тем, кто интересуется жизнью и работой актрисы фильмов для взрослых.

"Все считают, что порнозвезды зарабатывают много, но это неправда", – говорит Лола. И добавляет, что не стоит идти в этот бизнес ради денег. "Минимальная ставка за весь день работы с восьми утра до восьми вечера – 250 евро", – делится она.

Кроме того, в книге порноактриса дает советы красоты, в частности, предостерегает девушек от увлечения солярием и пластикой. При этом она отмечает, что работа в порнобизнесе не ставит крест на семейной жизни и женском счастье.

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