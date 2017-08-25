Появилось видео со свадьбы Берковой и Стоянова

Журналисты обнародовали фото и видео со свадьбы звезды фильмов для взрослых Елены Берковой и актера Андрея Стоянова. Влюбленные расписались еще в начале лета, однако лишь сейчас рассекретили подробности торжества.

В конце августа Елена Беркова и Андрей Стоянов закатили праздник в Италии, у живописного озера Неми. Звезда порно предстала перед гостями в белом платье с глубоким вырезом итальянского бренда, а ее новоиспеченный супруг решил отказаться от традиционного смокинга и выбрал белый льняной костюм. К алтарю Елену Беркову подвел ее отец, компетентно сообщает Life.ru.

В распоряжении издания оказались фото и видео с торжества. Так, первый свадебный танец Беркова и Стоянов исполнили под песню Мота и Бьянки "Абсолютно все". В Италию прибыла и мать артиста. Совместную фотографию с родительницей Андрей опубликовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Интересно, что супруги не распространяются о празднике, который устроили в Европе. И если в аккаунте Стоянова опубликованы фотографии из Италии, то на аналогичной страничке Беркова даже и намека не дала для догадок о своем путешествии. Как предположили некоторые поклонники, Андрей и Елена продали эксклюзивные права на съемку, поэтому и сохраняют интригу.

Напомним, 32-летняя Елена Беркова и ее 43-летний избранник Андрей Стоянов расписались в Гагаринском загсе Москвы 2 июня. О своей регистрации актеры, много раз охотно целовавшиеся на публике раньше, почему-то не сообщили даже знакомым.

Публикация от Андрей Стоянов (@andreystoyanow) Авг 25 2017 в 2:58 PDT

Толчком к подаче заявления послужили судебные разбирательства с ее бывшим мужем, стриптизером Иваном Бельковым из-за их общего ребенка. В конце февраля суд лишил отца родительских прав, и теперь мальчика планирует усыновить Андрей. Отметим, что для Берковой этот брак четвертый, а для Стоянова – первый.

