Оскароносная актриса вмешалась в скандал Серебренникова

Известная голливудская актриса, лауреат кинопремии "Оскар" Кейт Бланшетт подписала петицию в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, задержанного по подозрению в хищении 68 миллионов. Обращение также подписали и другие западные деятели культуры.

Обращение в поддержку Серебренникова было составлено в Германии, передает Deutsche Welle. Его подписала не только Кейт Бланшетт, но и театральный режиссер Томас Остермайер и драматург Мариус фон Майенбург. Последний является автором пьесы "Мученик", которую поставил в "Гоголь-центре" его художественный руководитель.

Петицию также подписали режиссер Фолькер Шлендорф, актриса Нина Хосс, а также лауреат Нобелевской премии по литературе австрийка Эльфрида Елинек. Всего протест подписали 35 деятелей культуры. Авторы документа подчеркивают, что обвинения, выдвинутые против Серебренникова "несостоятельны".

Подписавшие петицию актеры и режиссеры отмечают, что худрук "Гоголь-центра" – "один из самых известных современных русских художников". Документ также обращается к немецкому правительству с просьбой сделать так, чтобы Серебренников не стал "жертвой политической клеветы и не оказался в тюрьме".

Напомним, 22 августа стало известно, что режиссер Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во время съемок своего нового фильма "Лето". Художественного руководителя "Гоголь-центра" обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. Позже Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о помещении режиссера под домашний арест.