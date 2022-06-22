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Кирилл Семенович Серебренников

режиссер
Кирилл Семенович Серебренников
  • Дата рождения: 7 сентября 1969
  • Место рождения: г. Ростов-на-Дону, СССР
  • Знак зодиака: Дева

Кирилл Серебренников родился 7 сентября 1969 года в Ростове-на-Дону в семье врача-уролога и учительницы литературы. В школе поставил свой первый спектакль, потом занимался режиссурой в студенческие годы. В 1992 году с красным дипломом окончил физический факультет Ростовского государственного университета.

За семь лет поставил десять спектаклей во всех театрах Ростова-на-Дону, некоторые постановки Серебренникова признавались лучшими спектаклями сезонов и получали призы на театральных фестивалях.

С 1998 года режиссер Серебренников пришел в кино, снял шесть художественных фильмов, один документальный и четыре сериала. Работал на телевидении, в 2007 году вел ток-шоу "Детали" на канале СТС.

В 2012 году Кирилл Серебренников стал художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя. Вскоре после своего назначения переформатировал театр в «Гоголь-центр» с тремя труппами-резидентами, программами кинопоказов, концертов, лекций и открытых дискуссий.

В мае 2017 года Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищениях в "Гоголь-центре". Сначала Серебренников проходил по делу свидетелем, но 22 августа был задержан по подозрению в хищении не менее 68 миллионов рублей, выделенных на проект "Платформа". В тот же день ему было предъявлено обвинение, своей вины режиссер не признал.

"Жулик, проходимец и фейк в искусстве": звезда театра имени Гоголя о творящемся после громкого увольнения Серебренникова

"Жулик, проходимец и фейк в искусстве": звезда театра имени Гоголя о творящемся после громкого увольнения Серебренникова
С 2012 по 2021 года Кирилл Серебренников являлся художественным руководителем "Гоголь-центра". Это время в истории легендарного театра ознаменовалось чередой громких скандалов и судов. Теперь все позади – театр вернулся к своему названию 1959 года, а новым его художественным руководителем назначен Антон Яковлев. О происходящем там сегодня корреспонденту "Дни.ру" на "Неделе нового российского кино" (проводится Сергеем Новожиловым при поддержке Фонда "Искусство, наука и спорт", компании "Металлоинвест" и культурной платформы "Артокно") рассказал ведущий актер театра Андрей Андреев. "Мы никогда не были "залом ожидания Курского вокзала", как про нас стали презрительно писать в прессе при Серебренникове, – сразу сообщил Андреев.

Удравший из России Серебренников лишился самого дорогого: Все

Удравший из России Серебренников лишился самого дорогого: Все
Известный режиссер Кирилл Серебренников сообщил своим подписчикам грустную новость. В своем телеграм-канале мужчина рассказал, что "Гоголь-центр" фактически закрыт.

Стало известно об уходе Кирилла Серебренникова

Стало известно об уходе Кирилла Серебренникова
Создатель и художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников поделился важной новостью. Он высказался о своем уходе из московского театра. Кирилл Серебренников опубликовал в своем инстаграм-аккаунте пост, в котором поблагодарил друзей, учеников и врагов за уникальный опыт.

Суд огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову

Суд огласил приговор режиссеру Кириллу Серебренникову
В пятницу, 26 июня, суд огласил приговор Кириллу Серебренникову. Десятки людей собрались возле зала суда, чтобы поддержать режиссера. Заседание началось в 11:00 мск.

Отца Цоя привел в бешенство фильм Серебренникова

Отца Цоя привел в бешенство фильм Серебренникова
Фильм Кирилла Серебренникова "Лето" – небылица. А его авторы просто пытались урвать кусочек славы Виктора Цоя, уверен отец музыканта. Роберта Цоя не пригласили ни на одно из мероприятий, где презентовали фильм "Лето".

Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши

Скандальный фильм Серебренникова о Цое поставил Канны на уши
Фильм Кирилла Серебренникова очень впечатлил зрителей на показе в Каннах. Министр иностранных дел Франции даже попросил Владимира Путина посодействовать присутствию режиссера на фестивале. Но ему вежливо отказали. Директор Каннского кинофестиваля Тьери Фермо рассказал, что глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан написал письмо Путину с просьбой отпустить Серебренникова на показ.

Суд продлил арест Кирилла Серебренникова

Суд продлил арест Кирилла Серебренникова
Басманный районный суд Москвы постановил продлить домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова.

Сбежавший в США Барышников написал открытое письмо

Сбежавший в США Барышников написал открытое письмо
Поддержку руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову выразил Михаил Барышников. Эмигрировавший в США балетмейстер посочувствовал заключенному под домашний арест режиссеру и напомнил коллеге, что чиновникам не дано понять мук творческой личности. Открытое письмо Барышникова в поддержку Серебренникова опубликовал в Facebook писатель Борис Акунин.

79-летняя Ахеджакова об интиме с Серебренниковым

79-летняя Ахеджакова об интиме с Серебренниковым
Легендарная актриса Лия Ахеджакова дала откровенное интервью, приуроченное к дню рождения режиссера Кирилла Серебренникова. Артистка призналась, что при встрече обязательно поцелует его. Сегодня, 7 сентября, день рождения у Кирилла Серебренникова.

Президент о выданном Серебренникову миллиарде

Путин рассказал о выданном Серебренникову миллиарде
Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг Кирилла Серебренникова, подозреваемого в хищении 68 миллионов рублей. Глава государства подчеркнул: если бы власти хотели ограничить деятельность режиссера, не финансировали бы его проекты. "Серебренников получал государственные средства.

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