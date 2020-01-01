Скандал с Серебренниковым
Авторы картины хотели заработать на имени музыканта
Режиссер потерял родного человека
Глава Союза театральных деятелей раскрыл заговор против президента
Худрукам платят за дополнительную работу
Балетмейстер выступил в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова
Лидер России прокомментировал скандал вокруг режиссера, подозреваемого в хищении
В деле о скандальном "письме Серебренникова" оказались замешаны пранкеры Вован и Лексус
Режиссеру разрешены вечерние прогулки
Адвокат режиссера заявил: его клиент не просил Ларса Айдингера о помощи