Скандал с Серебренниковым

В мае текущего года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски. Правоохранители нагрянули к режиссеру в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия".