Учитель защитил одержимого Серебренникова

Учитель уверен, что ни одной копейки или рубля лично себе Серебренников в карман не положил. Тем более странно талант запирать в клетку, как Серебренникова в суде.

"Я с огромным уважением отношусь к творчеству Кирилла Серебренникова и к нему лично. Во-вторых, я категорически против методов – как все это делается: хватать человека, везти его 9 часов на машине в Москву...", – цитирует мнение автора "Матильды" Алексея Учителя издание "Московский комсомолец".

Режиссер считает, что компетентным органам достаточно было вызвать режиссера повесткой. А вот если бы он не явился – тогда можно было бы и хватать.

"Держать в клетке, как давеча в Басманном суде... это все выглядит странно. Если есть нарушения – да, надо с ними разбираться. Но почему надо вот так жестко, помещать под домашний арест, где нельзя пользоваться телефонами? Такое впечатление, что арестован крупный мафиози", – делится Алексей Учитель.

По его мнению, обвинения против Серебренникова – пустые. Такие одержимые люди, к тому же талантливые, не могут взять чужие деньги. "Ни на секунду не сомневаюсь, что ни одной копейки или рубля лично себе Серебренников в карман не положил", – добавил Учитель.

Государственные деньги могли быть использованы только по целевому назначению, считает режиссер. "Он настолько доказал, что у него в душе, в сердце, что, думаю, сам он не позволит, чтобы ни один рубль не ушел в сторону" – говорит Учитель. По его мнению, никто не застрахован от ошибок, и если их Серебренников допустил, нужно спокойно разбираться, а не делать из него большого преступника.