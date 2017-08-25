Михалков остро прошелся по защитникам Серебренникова

Никита Михалков предложил финансировать Серебренникова и его творчество тем, кто сейчас активно выступает в защиту режиссера. Мэтр напомнил, что у защитников Серебренникова за 15 минут нашлось 68 миллионов.

"Если сумели собрать 68 миллионов на то, чтобы выкупить Серебренникова, так соберите ему деньги, дайте ему снимать и ставить то, что он хочет, не беря у государства. Возьми у тех, кто тебя защищает", – резонно заметил Михалков. "Ты можешь работать в государственном театре и ставить то, что могут смотреть люди, и параллельно работать в частном театре – и люди будут нести тебе копеечку", – разложил мэтр.

"Мухи – отдельно, котлеты – отдельно. Воровал, не воровал – это одно дело. А нравится или не нравится то, что он делает, – это другое дело", – рассказал российский режиссер Никита Михалков телеканалу Рен-ТВ. "Довольно странная ситуация: губернатор в клетке – нормально, федеральный министр в клетке – нормально, а режиссер в клетке – не нормально. Нужна специальная клетка из лавровых венков?" – задался вопросом Михалков.





О клетке Серебренникова ранее заговорил и режиссер Алексей Учитель. Он уверен, что ни одной копейки или рубля лично себе Серебренников в карман не положил. Тем более странно талант запирать в клетку, как Серебренникова в суде.



"Я с огромным уважением отношусь к творчеству Кирилла Серебренникова и к нему лично. Во-вторых, я категорически против методов – как все это делается: хватать человека, везти его 9 часов на машине в Москву...", – заявил автор нашумевшей еще до выхода – как и фильм Серебренникова о Цое – картины о последнем российском императоре и романтической стороне его жизни "Матильда". Режиссер считает, что компетентным органам достаточно было вызвать режиссера повесткой. А вот если бы он не явился – тогда можно было бы и хватать.

За Серебренникова вступилась целая плеяда российских деятелей культуры и искусства. Певец Филипп Киркоров и журналист Андрей Малахов выступили поручителями за режиссера. О своей готовности поручиться за Серебренникова заявили генеральный директор Большого театра Владимир Урин, худрук Театра наций Евгений Миронов, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин, режиссеры Андрей Смирнов и Федор Бондарчук и многие другие.

