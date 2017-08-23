Серебренникова отправили под домашний арест

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о помещении режиссера Кирилла Серебренникова, обвиненного в организации хищения 68 миллионов рублей, под домашний арест, передает РИА Новости. Отметим, защита просила отпустить его под залог или поручительство. Сам режиссер себя виновным не признает.
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