Поклонская сделала неожиданное признание Учителю

Режиссер Алексей Учитель рассказал о встрече с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. По его словам, он поинтересовался у парламентария, какие фильмы она смотрела последнее время.

"Она сказала, что ей некогда ходить в кино и театр, она видела фильм "Викинг" и больше ничего", – заявил режиссер.

Вместе с тем он добавил, что "безумие и мракобесие" никоим образом не должны быть связаны с кинематографом. "Тем более, когда речь идет о тех фильмах, которые никто не видел", - сказал Учитель, намекнув на попытки некоторых активистов запретить его фильм "Матильда" к показу в кинотеатрах.

Напомним, на днях между Натальей Поклонской и трехкрактной олимпийской чемпионкой, бывшим депутатом Госдумы Ириной Родниной разгорелся спор вокруг личности последнего русского императора Николая II. Все началось с публикации Поклонской, которая известна своими симпатиями к монарху, в социальной сети "ВКонтакте" изображения Николая и его супруги Александры Федоровны. К записи была прикреплена песня известного исполнителя Стаса Михайлова "Покаяние". "Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем", – написала парламентарий.

В числе прочих на пост Поклонской отреагировала Роднина. Она указала парламентарию, что последний российский монарх сам предал и страну, и ее народ.

Вообще-то,это Он предал Российскую империю и народ... #историяроссии — Irina Rodnina (@IRodnina) 19 августа 2017 г.

Поклонская ответила, что Роднина "выражает мнение тех, кто сто лет назад убил главу российского государства". Кроме того, бывший прокурор Республики Крым отметила, что сама фигуристка 14 лет назад ставила свечку в храме на Крови в Екатеринбурге, который построен на месте расстрела царской семьи. Роднина, в свою очередь, посоветовала Поклонской "не путать уважение к традициям и истории России с исступленным фанатизмом".

Уважаемая коллега по Думе выражает мнение тех, кто сто лет назад зверски убил Главу Российского государства — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 21 августа 2017 г.

Дискуссия о личности царя Николая II вновь вспыхнула с новой силой после скандала с фильмом Алексея Учителя "Матильда" в конце прошлого года. Картина рассказывает о любовной связи тогда еще цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской.

Некоторые верующие посчитали фильм оскорбительным и обратились к Поклонской. Депутат развернула кампанию против "Матильды", организовав всероссийский сбор подписей за запрет еще не вышедшей на экраны ленты. Картина Алексея Учителя "Матильда" выходит в широкий прокат в октябре этого года.