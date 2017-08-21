Роднина резко осадила Поклонскую

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина вступила в онлайн-дискуссию со своей коллегой по нижней палате парламента, бывшим прокурором Республики Крым Натальей Поклонской. Спор между депутатами разгорелся в социальной сети Twitter.

Поклонская разместила ссылку на свой пост в соцсети "ВКонтакте" с фотографией последнего российского императора Николая II с супругой. Там же – песня Стаса Михайлова "Покаяние". "Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем", – написала депутат Госдумы.

На запись отреагировала Ирина Роднина. Она ответила Поклонской, что Николай II сам предал и Российскую империю, и ее народ. Реакции от экс-прокурора Крыма пока не последовало.

Напомним, скандал вокруг новой картины Алексея Учителя о любовной связи цесаревича Николая с балериной Матильдой Кшесинской разгорелся осенью 2016 года. Верующие посчитали, что фильм оскорбляет их чувства и "искажает реальные факты". Они обратились к депутату Госдумы Наталье Поклонской с просьбой запретить его показ.





При этом киноленту полностью не видел никто, кроме зрителей специального закрытого показа. В настоящий момент в Сети доступны лишь трейлеры, которые-то и вызвали широкий общественный резонанс и привели к дискуссии о целесообразности выхода фильма на экраны.

Сама Поклонская развернула кампанию против картины, организовав всероссийский сбор подписей за запрет "Матильды". Кроме того, депутат обратилась с заявлениями в Следственный комитет и Федеральную службу безопасности (ФСБ). Однако реакции от правоохранительных ведомств пока нет.

Фильм Алексея Учителя "Матильда" выходит в широкий прокат 25 октября.

