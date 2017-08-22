Роднина устроила ликбез Поклонской

Трехкратная олимпийская чемпионка, бывший депутат Госдумы Ирина Роднина дала совет экс-прокурору Республики Крым Наталье Поклонской. Таким образом они продолжили начатую на днях дискуссию вокруг личности последнего российского императора Николая II.

Роднина опубликовала на своей странице в Instagram скриншот записи Поклонской, где та заявляет, что олимпийская чемпионка "выражает мнение тех, кто сто лет назад убил главу российского государства". Кроме того, экс-прокурор Крыма отметила, что сама Роднина ставила 14 лет назад свечку в Храме на Крови в Екатеринбурге, который располагается на месте расстрела царской семьи.

"Хотелось бы посоветовать новому гражданину РФ не путать уважение к традициям и истории нашей Родины с иступленным фанатизмом к личности, признанной самой церковью мучеником, а не святым", – прокомментировала Роднина запись Поклонской.

Хотелось бы посоветовать новому гражданину РФ не путать уважение к традициям и истории нашей Родины с иступленным фанатизмом к личности,признанной самой церковью мучеником, а не святым. Публикация от Роднина Ирина (@irina.rodnina) Авг 21 2017 в 7:39 PDT

Спор о личности Николая II начался с публикации Поклонской поста с фотографией последнего российского императора, где он изображен с супругой Александрой Федоровной. К записи была прикреплена песня известного исполнителя Стаса Михайлова "Покаяние". "Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем", – написала парламентарий.

В числе прочих на пост Поклонской отреагировала Роднина. Она подчеркнула, что последний российский император сам предал страну и ее народ.

Вообще-то,это Он предал Российскую империю и народ... #историяроссии — Irina Rodnina (@IRodnina) 19 августа 2017 г.

Уважаемая коллега по Думе выражает мнение тех, кто сто лет назад зверски убил Главу Российского государства — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 21 августа 2017 г.

Напомним, с прошлого года не утихает скандал вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда". Картина повествует о связи цесаревича Николая – будущего царя – и балерины Матильды Кшесинской.

Некоторые верующие посчитали фильм оскорбительным и обратились к Поклонской. Депутат развернула кампанию против "Матильды", организовав всероссийский сбор подписей за запрет еще не вышедшего на экраны фильма.

Картина Алексея Учителя "Матильда" выходит в широкий прокат в октябре этого года.

