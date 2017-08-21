Поклонская ответила на резкий выпад Родниной

Депутат Госдумы, бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская ответила своей коллеге, трехкратной чемпионке мира по фигурному катанию Ирине Родниной на слова о предательстве России Николаем II. Таким образом они продолжили свой заочный спор в социальных сетях.

"Уважаемая коллега по Думе выражает мнение тех, кто сто лет назад зверски убил главу российского государства", – написала Поклонская на своей странице в социальной сети Twitter.

Спор экс-прокурора Крыма и трехкратной олимпийской чемпионки вызвал большой ажиотаж в СМИ. Все началось с публикации Поклонской поста с фотографией последнего российского императора Николая II, где он изображен с супругой Александрой Федоровной. К записи была прикреплена песня известного исполнителя Стаса Михайлова "Покаяние". "Пора покаяться, понять, мы предавать уже не можем", – написала Поклонская.

Вообще-то,это Он предал Российскую империю и народ... #историяроссии — Irina Rodnina (@IRodnina) 19 августа 2017 г.

На пост в числе прочих отреагировала Ирина Роднина. По ее словам, последний российский монарх сам предал и империю, и народ.

Уважаемая коллега по Думе выражает мнение тех, кто сто лет назад зверски убил Главу Российского государства — Наталья Поклонская (@PoklonskayaNV) 21 августа 2017 г.

Напомним, с конца прошлого года не утихает скандал вокруг фильма режиссера Алексея Учителя "Матильда". Картина повествует о любовных отношениях цесаревича Николая – будущего императора - и балерины Матильды Кшесинской.

Несмотря на то что их отношения признаются всеми историками, некоторые верующие посчитали фильм "лживым" и оскорбляющим их религиозные чувства. Они обратились к Поклонской с просьбой запретить показ картины.





После этого она развернула кампанию против "Матильды", организовав всероссийский сбор подписей за запрет еще не вышедшего на экраны фильма. Кроме того, Поклонская обратилась с заявлениями в Следственный комитет и Федеральную службу безопасности (ФСБ).

Фильм Алексея Учителя "Матильда" выходит в широкий прокат 25 октября.

