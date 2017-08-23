Серебренников "поженил" Айзеншписа и Цоя

Театральный режиссер Кирилл Ганин раскрыл скандальные подробности нового фильма Кирилла Серебренникова "Лето". Во время съемок этой картины и задержали главу "Гоголь-центра". Согласно сценарию, продюсер Юрий Айзеншпис предлагает Виктору Цою популярность в обмен на сексуальные услуги.

По словам Кирилла Ганина, пикантные детали сценария ему удалось узнать благодаря знакомой, которая работает на съемочной площадке. "Моя подруга – помощник режиссера по актерам в этом фильме. Так сценарий оказался у нас. Будучи поклонницей Цоя, она была возмущена. Я, когда прочитал сценарий, тоже был в шоке", – цитирует режиссера НСН.

Ганин рассказал, что по задумке Серебренникова главный герой, рок-исполнитель Виктор Цой очень озабочен своим творчеством, однако в мир шоу-бизнеса пробиться не получается. В этот момент его находит продюсер Юрий Айзеншпис, который предлагает свои услуги по раскрутке в обмен на секс. "Там еще барабанщик группы "Кино" влюблен в Цоя, а его отец, естественно, недоволен", – добавил Ганин.

Режиссер считает, что этот сюжет – настоящая "культурная диверсия", которую устроил сценарист Михаил Идов, живший какое-то время в США. По его мнению, Идов просто не мог знать все нюансы жизни и творчества Цоя.

При этом Ганин предположил, что Серебренников тоже планировал уехать в Америку после съемок скандальной картины. "Ведь после премьеры ленты можно было бы ожидать массовые протесты поклонников Цоя. И не только Цоя, ведь он – одна из настоящих скреп, которая объединяет нашу нацию. Один из культурных столпов, на которых мы держимся. И разрушить его было бы чревато", – отметил он.

Режиссер назвал своего коллегу "американским агентом влияния", у которого нет даже соответствующего образования. Сценарист "Лета", в свою очередь, назвал заявления Ганина "горячечным бредом".

Напомним, 22 августа стало известно, что режиссер Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во время съемок своего нового фильма "Лето". Картина посвящена творчеству культового рок-исполнителя Викторя Цоя.